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В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Сальдо

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В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо, сообщили 11 июля местные власти.

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«Украинские террористы пытаются препятствовать налаживанию мирной жизни на Херсонщине. Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля ‹...› Сальдо», — говорится в сообщении ВГА Херсонской области в Telegram-канале.

Там отметили, что от взрыва мог пострадать не только глава ВГА региона, но и люди, случайно оказавшиеся рядом.

Местные жители, обнаружив взрывоопасный предмет, доложили об этом российским войскам. Бомба была обезврежена саперами.

В результате никто не пострадал. Глава ВГА регионе продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее в понедельник заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о попытке покушения на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. По его словам, Сигуту планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Известно, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность.

Позднее стало известно, что личность совершившего попытку покушения установлена. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем ему были нанесены несовместимые с жизнь ранения.

Также 11 июля вице-премьер Украины заявила, что жителям необходимо покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в свою очередь о том, что ВСУ получили от президента Украины Владимира Зеленского приказ отвоевать юг страны. По словам министра, Киев считает достижение этой цели необходимым с политической точки зрения.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что у Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории.

До этого, 7 июля, источник в российских силовых структурах сообщал, что для совершения терактов в Херсоне Силы спецоперации (ССО) Украины направили туда взрывные устройства и оружие.

Еще 7 мая замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов отметил, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав России. До этого, 28 апреля, он исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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