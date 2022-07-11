Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейской еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Сюжет:

ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области

0
Фото: ТАСС/URA.RU
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского Одесской области. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщал «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Собирались в убежище на три дня, а застряли в нем на четыре месяца»
Корреспондент «Известий» побывал на заводе «Азот», откуда продолжается эвакуация мирных жителей

Отмечается, что об этом сообщили жители Одесской области российским силовикам.

«Киевский режим продолжает практику размещения пунктов постоянной дислокации военнослужащих в медицинских и образовательных учреждениях», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по сообщению местных жителей, в действующих медучреждениях — на территории станции скорой помощи и горбольницы — на постоянной основе размещено порядка 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение.

При этом, на попытку персонала препятствовать обустройству военных военная администрация Одесской области отреагировала приказом прекратить сопротивление этому решению.

Также местные жители рассказали российским силовикам, что в селе Шабо полностью переоборудованы четыре двухэтажных школьных корпуса под размещение 200 военнослужащих и пункт управления.

Украинские вооруженные силы и раньше захватывали образовательные и медицинские учреждения. Так, 8 июля, Министерство обороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов. Кроме того, украинские боевики минируют некоторые учебные заведения, намеренно не ставя в известность местное население.

Ранее, 4 июля, Минобороны сообщило, что украинские боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заложили мины на подходах к школе № 21 Щербиновки в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022