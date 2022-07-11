Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского Одесской области. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщал «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что об этом сообщили жители Одесской области российским силовикам.

«Киевский режим продолжает практику размещения пунктов постоянной дислокации военнослужащих в медицинских и образовательных учреждениях», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по сообщению местных жителей, в действующих медучреждениях — на территории станции скорой помощи и горбольницы — на постоянной основе размещено порядка 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение.

При этом, на попытку персонала препятствовать обустройству военных военная администрация Одесской области отреагировала приказом прекратить сопротивление этому решению.

Также местные жители рассказали российским силовикам, что в селе Шабо полностью переоборудованы четыре двухэтажных школьных корпуса под размещение 200 военнослужащих и пункт управления.

Украинские вооруженные силы и раньше захватывали образовательные и медицинские учреждения. Так, 8 июля, Министерство обороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов. Кроме того, украинские боевики минируют некоторые учебные заведения, намеренно не ставя в известность местное население.

Ранее, 4 июля, Минобороны сообщило, что украинские боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заложили мины на подходах к школе № 21 Щербиновки в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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