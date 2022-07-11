Создание центра для животных в Нижегородской области могут ускорить

Зоозащитники требуют оперативно создать центр реабилитации животных в Нижегородской области. Жители региона часто находят выпавших птенцов или раненых птиц, но что делать с ними, не знают. Тогда они обращаются к экологам.

В этом случае, как пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на эколога Асхата Каюмова, возникает масса вопросов, один из главных — правовой. Дело в том, что зоозащитников могут обвинить в незаконном добывании птиц. При этом специалисты по охране животного мира предпочитают избегать решения подобных проблем.

По этой причине экологи обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой ускорить создание центра по реабилитации редких видов животных и животных, пострадавших в результате антропогенного воздействия.

Агентство напоминает, что в постановлении главы Нижегородской области прописано, что подобный центр создадут в регионе в период с 2024 по 2935 год. Зоозащитники требуют ускорить запуск работы подобной организации.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за год выросла численность медведей, косуль и лосей. На территории биосферного заповедника «Керженский» отмечается рост численности северного оленя, который занесен в Красную книгу.