Глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва машины. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ВГА назвали произошедшее терактом. По словам администрации, он был осуществлен диверсионно-разведывательной группой, которая подложила взрывное устройство под автомобиль.

Ранее в этот день в ВГА сообщили, что в Херсоне предотвращено покушение на главу региона Владимира Сальдо. Благодаря жителям города удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля Сальдо.

В тот же день была совершена попытка покушения на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Его планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность.

Позже представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что личность совершившего попытку покушения установлена. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью.

Херсонская и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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