ЕК не давала Литве разъяснений по транзиту в Калининградскую область

Еврокомиссия (ЕК) не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Дана Ферри.

«Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад», — подчеркнул он на брифинге в Брюсселе.

Ферри обратил внимание на то, вся информация о ходе запретов на экспорт, импорт и транзит товаров из РФ есть в регламентах Европейского союза по санкциям в отношении России.

Ранее в этот день Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза. Новые санкции введены в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Позже первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал, что ЕС уже давно дал Литве понять, «что она совершает ошибку». При этом парламентарий высказал мнение, что Литва продолжает «гнуть свою линию», испытывая терпение России.

Кроме того, в понедельник губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит в Калининград, сейчас началась реализация очередного этапа санкций, принятых ранее.

Тем временем президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ход специальной военной операции РФ на Украине, а также проблемы калининградского транзита.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Захарова подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена.