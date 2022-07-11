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Reuters: Литва расширила список грузов, запрещенных к транзиту в Калининградскую область

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Власти Литвы расширили с 11 июля санкционный список товаров, ввоз которых запрещен в Калининградскую область в соответствии с санкциями Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Теперь запрещен транзит цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

При этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов пояснил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России. Он рассказал, что сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций. Так, глава региона отметил, что в декабре вступят в силу ограничения по нефтепродуктам.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя соответствующее решение Вильнюса, отметил в беседе с «Известиями», что Литва, получив поддержку как член Евросоюза и НАТО, действует по отношению к России как провокатор.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Дипломат подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет урегулирования ситуации и надеется на лучшее, а также обдумывает различные сценарии развития событий.

Первый запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Он касался перевозок железнодорожным транспортом, однако Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

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