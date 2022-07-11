Приморский суд Одессы приговорил сотрудника зоопарка к пяти годам тюрьмы за антиукраинские посты в социальной сети «Одноклассники» и обязал его прочитать три книги о советских репрессиях на украинском языке. Об этом 11 июля сообщило издание «Детектор медиа».

Местного жителя признали виновным по ч. 1 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность»), ч. 2 ст. 109 («Публичные призывы к захвату государственной власти») УК Украины.

«Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года, а также обязали прочитать произведения Ивана Багряного «Тигроловы», Василия Барки «Желтый князь» и Уласа Самчука «Мария», — говорится в сообщении издания.

Ранее, 20 мая, в Минобороны РФ рассказали об арестах украинцев с пророссийскими взглядами. По словам ведомства, в Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Отмечалось, что украинские военные насильно забирают у мирных жителей деньги, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении.

В Минобороны отметили, что эти факты демонстрируют «истинное лицо украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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