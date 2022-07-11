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Bloomberg сообщило о препятствовании Африки поставкам газа в Европу

Bloomberg: страны Африки могут препятствовать увеличению поставок газа в ЕС
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Фото: ТАСС/DPA
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Страны Африки не желают за свой счет снижать зависимость Европы от российского газа. Об этом 11 июля сообщило агентство Bloomberg.

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Европейские страны хотят увеличить импорт газа из Нигерии, Анголы, Сенегала и прочих африканских государств, однако там отмечают, что это не будет способствовать экономическому развитию континента.

«Африканские лидеры жаждут миллионных доходов, которые, вероятно, принесут газовые сделки, но они также называют внезапный интерес к их ресурсам двойным стандартом, увековечивающим эксплуатацию Запада. Они задаются вопросом, почему Африка должна отказываться от грязного топлива, тем самым задерживая доступ сотен миллионов людей к электричеству, даже если ее газ используется для поддержания света в Европе», — приводит мнение агентство.

В Африке считают, что Европа недостаточно финансирует энергетические проекты на континенте, в том числе экологически чистые, и выкачивает ресурсы для себя.

«Нам нужно долгосрочное партнерство, а не непоследовательность и противоречие в политике зеленой энергетики со стороны Великобритании и Евросоюза. Это не помогает ни их энергетической безопасности, ни экономике Нигерии, ни окружающей среде. Это лицемерие, которому должен быть положен конец», — заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари.

Bloomberg приводит пример, когда в Нигерии на острове Бонни работает крупный СПГ-терминал, способны обеспечить половину Великобритании топливом на зиму, но при этом живущие вокруг люди продолжают готовить еду на кострах, так как все топливо с завода уходит в Европу.

Поставки газа из Европы в Россию по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск 11 июля. Об этом сообщила компания — оператор магистрали Nord Stream AG. Отмечалось, что работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля, проинформировал оператор.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2,2 тыс. с $1,8 тыс., зафиксированной 8 июля.

До этого объем подачи российского газа был снижен из-за того, как 14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли, после того как немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не смогла вернуть турбины из Канады.

Утром 10 июля агентство Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявило, что Оттава передаст Берлину турбину для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России. Ожидается, что Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Канаде избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

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