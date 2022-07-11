Минобороны заявило об уничтожении боеприпасов для HIMARS на Украине

Российские войска уничтожили под Днепропетровском хранилища украинских боевиков, где размещалось поставленное из США вооружение — реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и самоходные пушки 2С7 «Пион». Об этом 11 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ уничтожили эти хранилища в районе населенного пункта Радушное в Днепропетровской области с помощью высокоточных ракет большой дальности морского базирования «Калибр».

10 июля стало известно, что российские войска высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения украинских боевиков и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

15 июня Конашенков рассказал, что военнослужащие российской армии уничтожили во Львовской области Украины склад боеприпасов для переданного Киеву странами НАТО вооружения.

Еще 5 июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что поставки Запада вооружений Украине имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Президент РФ также отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».