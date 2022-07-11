Ребенок выпал из окна дома на юго-востоке Москвы

Восьмилетний ребенок выпал из окна многоквартирного жилого дома в районе Люблино в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

Источник «Известий» отметил, что ребенок ударился головой об асфальт. Его заметили соседи и вызвали скорую помощь.

По информации источника, инцидент произошел в доме 14 корпус 2 на Тихорецком бульваре.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа на востоке Москвы. Ребенок скончался.