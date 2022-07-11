На РКН обсудили новые стратегии монетизации контентных медиабрендов в интернете

Вчера завершилась «Российская креативная неделя». Актуальной темой для всей креативной индустрии на сегодняшний день является монетизация контентных медиабрендов в диджитал в изменившейся экономической ситуации. Этому вопросу была посвящена одна из сессий на Russian Creative Week.

О новых стратегиях взаимодействия с аудиторией в интернете в рамках дискуссии поделились профессионалы цифровых медиа и блогеры. С начала года в условиях изменения стратегии работы в digital находятся не только блогеры, но и крупные медиабренды и лейблы. Обстоятельства сделали неактуальными отлаженные бизнес-процессы, а главное, поставили перед рынком контентных медиа новую задачу: перевести аудиторию на новые площадки и выстроить монетизацию там. Самые активные уже сейчас реализуют новые стратегии. К примеру, digital департамент «МЕДИА1» до февраля 2022 года успешно монетизировал YouTube каналы «Ю» и «МУЗ-ТВ» с суммарной аудиторией более 6 млн человек. По словам директора департамента цифровой трансформации «МЕДИА1» Рубена Оганесяна, события февраля заставили команду по-новому посмотреть на возможности монетизации других контент-платформ — «Яндекс.Дзен», Telegram, ВК и т.д. «Мобильность, гибкость, умение вырабатывать и проверять гипотезы — это наши сильные стороны. Мы увеличили наше присутствие на всех площадках, кроме того активно растут наши собственные сайты. Что касается монетизации, мы уже нашли новые источники, пока, безусловно, несравнимые с тем, что давал международный видеохостинг, но с развитием наших собственных ресурсов мы сможем в будущем зарабатывать даже больше, чем с YouTube, но нужно время», — отметил Оганесян.

Блогеры отметили важный момент: контента на YouTube стало объективно меньше. Максим Брандт, подчеркнул, что при отсутствии монетизации 30–40% блогеров перестали создавать контент. На этом фоне у оставшихся выросли просмотры. Те youtube-блогеры, кто смог переориентироваться на спонсорскую рекламу, по словам Брандта, расписаны до сентября и зарабатывают примерно так же, как и до известных событий. Большинство блогеров весной, помимо работы с приоритетными ранее площадками, начали активнее работать с новыми. По мнению участников сессии, процесс монетизации контента на российских платформах пока идет туго. К примеру, Максим Брандт, выкладывающий на YouTube обзоры ресторанов и фильмы про гастрономию разных городов и стран, рассказал, что начал развивать ВК и «Яндекс. Дзен». Пока, по его словам, на этих платформах не удается добиться высоких финансовых результатов, но перспективы развития есть.

О том, как переводить аудиторию на новые площадки и какие инструменты для этого есть, эксперты тоже рассказали на сессии. По словам Рубена Оганесяна, зрители/читатели, идущие за своими кумирами на новые платформы, очень активные с высоким индексом вовлеченности. И сегодня производителям контента нужен эффективный инструмент перевода подписчиков с одной платформы на другую, где монетизация возможна. Подобные решения актуальны и для блогеров. По словам известного travel-блогера Дмитрия Лукьянчука, за последние месяцы его миллионная аудитория в запрещенной в России соц. сети не уменьшилась, цифры остались прежними, а вот охваты упали сначала на 35%, а затем, когда люди подустали от VPN, и на 50%. «Если раньше среднестатистический пост видели от 400 до 700 тыс. человек, то сейчас 200–350 тысяч. Мало того что упало количество просмотров, так еще и аудитория, смотрящая посты и сторис, преимущественно стала не российской. А российским рекламодателям, естественно, интересны россияне», — подчеркнул Лукьянчук.

По словам блогера, на призывы перейти в Telegram откликнулось пока 100 тыс. подписчиков, то есть лишь 10% аудитории. Однако блогер не намерен оставлять работу с «читателями» блога на новых площадках и отмечает, что эффективные инструменты перевода аудитории из одной соц. сети в другую будут востребованы еще длительное время. Тактика самого Дмитрия такова: выдавать в международных соцсетях лишь часть уникального контента, а самые вкусные подробности, фото, лайфхаки выкладывать на новых площадках. Лукьянчук убежден, что за качественным контентом аудитория пойдет, постепенно привыкнет к новой платформе, а со временем сделает ее основной.

Эксперты затронули на сессии и вопрос изменения портфеля рекламодателей. Текущая ситуация заставила уйти с российского рынка крупные зарубежные бренды, а соответственно, лишила блогеров и медиа части рекламных бюджетов. При этом российские рекламодатели оставили рекламные бюджеты в диджитал-среде и ищут новые возможности продвижения. Более того, российских клиентов стало больше: к крупным компаниям подключился бизнес сектора МСП.

Также Александр Сысоев коснулся темы качества контента. Сегодня, по его словам, нужно особенно тщательно следить за достоверностью информации, уважительно относиться к аудитории и ее потребностям. Эту мысль в своем выступлении продолжил Дмитрий Лукьянчук, который отметил, что сейчас блогерство возвращается к исходной ситуации, когда контент создают, несмотря ни на что, люди, по-настоящему увлеченные своим делом.

«Нам еще предстоит научиться более эффективно работать с российскими платформами», — отметили спикеры в ходе диалога со слушателями сессии. Участники дискуссии порекомендовали своим коллегам из зала и зрителям попробовать омниканальную стратегию работы в интернете: не фокусироваться на одной платформе, быть везде, где есть аудитория. Компенсировать выпадающие доходы за счет налаживания прямых продаж рекламы либо через реализацию подписной модели. А также активно рассматривать как перспективные новые, в том числе международные, рынки.