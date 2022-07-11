Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейских еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Сюжет:

Эксперт оценил последствия для ЕС от прекращения подачи газа по «Северному потоку»

Эксперт Митрахович: ситуация с остановкой «Северного потока» осложняется тем, что другие пути поставок газа ограничены
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с плановой остановкой прокачки газа по «Северному потоку» осложняется тем, что другие пути поставок голубого топлива в Европу ограничены. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
Чем Европа попытается заменить поставки из РФ и что из этого получится

«Обычно газопровод каждый год останавливается на ремонт, тут нет ничего удивительного. Но в этот раз ситуация осложняется тем, что другие пути поставок ограничены. То есть раньше «Газпром» увеличивал прокачку через Украину, использовал маршрут Ямал – Европа. Сейчас всё это работает в очень ограниченном варианте. Через Польшу поставок вообще нет, через Украину прокачивается меньше 40 млн куб. м газа в сутки — это третья часть от того уровня, который прописан по контракту», — указал он.

По словам Митраховича, Европе будет сложно одновременно поддерживать текущий уровень потребления голубого топлива и одновременно заполнять газовые хранилища. Более того, когда «Северной поток» пройдет профилактику, а Канада всё же вернет турбину Siemens, нет гарантий, что газопровод выйдет на полную мощность, добавил эксперт.

«Европа всё-таки находится в сложном положении. Я думаю, что ей неизбежно придется идти по пути ограничения, нормирования потребления газа, ограничения части промышленности со всеми вытекающими последствиями для экономического роста, безработицы и так далее», — заключил Митрахович.

О том, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск 11 июля сообщила компания — оператор магистрали Nord Stream AG. Отмечалось, что работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля, проинформировал оператор.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2,2 тыс. с $1,8 тыс., зафиксированной 8 июля.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их в Россию из-за санкций. В министерстве экономики и защиты климата Германии 16 июня заявили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

Из-за отсутствия турбин, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022