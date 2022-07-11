Эксперт оценил последствия для ЕС от прекращения подачи газа по «Северному потоку»

Ситуация с плановой остановкой прокачки газа по «Северному потоку» осложняется тем, что другие пути поставок голубого топлива в Европу ограничены. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Обычно газопровод каждый год останавливается на ремонт, тут нет ничего удивительного. Но в этот раз ситуация осложняется тем, что другие пути поставок ограничены. То есть раньше «Газпром» увеличивал прокачку через Украину, использовал маршрут Ямал – Европа. Сейчас всё это работает в очень ограниченном варианте. Через Польшу поставок вообще нет, через Украину прокачивается меньше 40 млн куб. м газа в сутки — это третья часть от того уровня, который прописан по контракту», — указал он.

По словам Митраховича, Европе будет сложно одновременно поддерживать текущий уровень потребления голубого топлива и одновременно заполнять газовые хранилища. Более того, когда «Северной поток» пройдет профилактику, а Канада всё же вернет турбину Siemens, нет гарантий, что газопровод выйдет на полную мощность, добавил эксперт.

«Европа всё-таки находится в сложном положении. Я думаю, что ей неизбежно придется идти по пути ограничения, нормирования потребления газа, ограничения части промышленности со всеми вытекающими последствиями для экономического роста, безработицы и так далее», — заключил Митрахович.

О том, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск 11 июля сообщила компания — оператор магистрали Nord Stream AG. Отмечалось, что работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля, проинформировал оператор.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2,2 тыс. с $1,8 тыс., зафиксированной 8 июля.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их в Россию из-за санкций. В министерстве экономики и защиты климата Германии 16 июня заявили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

Из-за отсутствия турбин, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.