Берлин принял к сведению призыв Киева к канадской стороне отменить решение о возвращении Германии турбины Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток». Об этом 11 июля на брифинге заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Мы приняли это к сведению», — сказала она.

По словам Хофман, санкции Евросоюза (ЕС) против России не должны влиять на транзит газа.

Решающим критерием для ЕС в отношении антироссийских санкций было то, что они не должны причинять объединению больше вреда, чем Москве.

Ранее в этот день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» не нарушает санкций ЕС против России. Он обратил внимание, что они не распространяются на оборудование для транзита газа

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода.

На следующий день глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон отрицательно отреагировал на решение властей Канады. По его мнению, без этой турбины российская сторона якобы могла бы значительно увеличить транзит газа по трубопроводу, в частности, через Польшу и Украину.

Из-за отсутствия турбин, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».