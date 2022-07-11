Курс евро к доллару упал ниже €1,01 за доллар

Курс евро продолжает опускаться в понедельник, 11 июля, и даже снова, как и в пятницу, 8 июля, возвращался к самому низкому уровню с декабря 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару снижался до $1,0104 с уровня прошлого закрытия в $1,0183. А несколькими минутами ранее тот же самый показатель достигал $1,0096 — то есть уровня ниже того самого $1,01, который стал самым низким уровнем для доллара и был зафиксирован в декабре 2002 года.

Курс доллара к иене увеличивался до 137,07 иены со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США ) рос на 0,65%, до 107,7 пункта.

8 июля доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в комментарии «Известиям» заявил, что падение курса евро к доллару США связано с тем, что перспективы европейской экономики ухудшаются вслед за энергетическим кризисом. В этой связи инвесторы ищут другие варианты приложения капиталов, отличные от Европы.