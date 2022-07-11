Военные ЛНР под Волчеяровкой захватили в плен националистов из белорусского отряда «Волат»

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) захватили под поселком Волчеяровка в плен диверсионно-разведывательную группу из состава белорусского националистического отряда «Волат». Об этом рассказал 11 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, националистический отряд «Волат» в качестве добровольцев прибыл в Донбасс еще в 2014 году. Киселев сообщил, что захваченная в плен диверсионно-разведывательная группа также причастна к попытке госпереворота в Белоруссии и контрабанде оружия.

«Эти националисты свободно перемещались без погранзоны. Я говорю за 2014, 2015 год. <...> Эти же лица перетаскивали огромное количество вооружения с Украины в Польшу, с Украины в Беларусь, где готовился госпереворот», — сообщил он ТАСС.

8 июля Кисилев рассказал, что в освобожденные города ЛНР вернутся тысячи людей и некоторые из них могут быть завербованы службой безопасности Украины (СБУ). Он также предположил, что при отходе из Лисичанска украинские войска оставили «агентурную сеть».

7 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости уничтожить остатки террористов на Украине, сбежавших из республики. По его словам, сбежавшие из Чечни террористы объявлены в розыск и в настоящее время находятся в Киеве.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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