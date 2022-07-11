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Комитет Думы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ

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Комитет Государственной Думы по информационной политике предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, глава комитета Александр Хинштейн.

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«Мы предлагаем в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах», — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что на сегодня в РФ запрет на пропаганду нетрадиционных отношений касается только детей.

Также предлагается установить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, расширив ст. 6.21 КоАП (на сегодняшний день она касается только пропаганды среди несовершеннолетних).

«Отдельную, еще более жесткую ответственность установить за пропаганду педофилии. Запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения», — дополнил Хинштейн.

Он отметил, что эти инициативны уже предварительно проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой. Открытое обсуждение поправок планируется провести в осенней сессии.

7 июня законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Так, севастопольские парламентарии предлагают коллегам из Госдумы признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая ранее регулировала штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, и ввести новую статью 6.37 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», распространив наказание за пропаганду не только среди детей, но и среди граждан.

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