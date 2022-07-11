Президент Польши заявил о планах требовать от Украины правду о Волынской трагедии

Власти Польши будут добиваться констатации Украиной правды о преступлениях ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и создания для поляков возможности молиться на могилах погибших соотечественников. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

Выступая в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад, польский лидер подчеркнул, что жители Польши хотят правды и хотят молиться на могилах близких и родных.

«Для нас, поляков, это всегда сложное время. Это драматичное событие, которое отняло жизни более 100 тыс. человек», — сказал он.

Дуда подчеркнул, что это было сделано соседями.

«Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть зерно правды. Это было фактом. Мы помним об этом и будем как народ и общество помнить, потому что это элемент нашей истории, сложной истории», — отметил президент.

Как констатировал Анджей Дуда, «след остается».

«Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды, а для украинцев сложная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться, что убивали», — сказал лидер.

По словам польского лидера, Польша не должна добиваться правды, размахивая кулаками, а нужно добиваться ее спокойными действиями. Он считает, что это удастся реализовать, если для этого есть благоприятная атмосфера с другой стороны.

Президент Польши отметил, что в контексте Волынской резни будет добиваться продолжения исторических и археологических исследований, а также организации могил и кладбищ.

Также Дуда отметил, что в настоящее время Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что жители страны помнят о Волынской резне.

В Польше 11 июля официально отмечается день памяти жертв Волынской трагедии 1943 года — Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

В прошлом году, в традиционном послании по случаю годовщины Волынской резни президент Польши призвал выстраивать хорошие отношения с Украиной. По его словам, память о страданиях и смерти соотечественников обязывает строить хорошие отношения с украинской нацией и государством.