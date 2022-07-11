В ООН ждут роста численности населения Земли до 8 млрд человек к ноябрю

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН назвал дату, когда население Земли достигнет 8 млрд человек.

«Согласно прогнозам, мировое население достигнет 8 млрд человек 15 ноября 2022 года, при этом Индия обгонит Китай в качестве самой населенной страны в 2023 году», — говорится в докладе, опубликованном 11 июля.

По данным экспертов, сейчас численность население Земли растет самыми низкими темпами с 1950 года, прибавляя менее 1% в год. Последние прогнозы предполагают, что в 2050 году на Земле будут проживать 9,7 млрд человек, а в 2100-м — 10,4 млрд.

Больше половины роста численности населения до 2050 года обеспечат восемь стран: ДР Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что многие регионы мира могут столкнуться с голодом в 2022 году. Он привел данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, возросло более чем вдвое и составило 276 млн человек.

1 июня Гутерриш сказал, что разрешение мирового продовольственного кризиса невозможно без участия России. По его мнению, нужно вернуть обратно российские продукты на мировой рынок. Генсек уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся крупнейшим из мировых поставщиков пшеницы. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

Гутерриш 18 мая также отмечал, что эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, нет. Он подчеркивал, что российские продукты питания и удобрения должны иметь беспрепятственный доступ на мировые рынки.