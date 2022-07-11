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Алиханов предложил запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил 11 июля в качестве ответной меры на санкции Литвы ввести полный запрет на движение товаров, включая транзитные из третьих стран, между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, эти меры позволят загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые пострадали от ограничений со стороны Евросоюза.

Он также подчеркнул, что необходимо и установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.

Ранее в понедельник стало известно, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС. Новые санкции введены в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Алиханов, комментируя новые ограничения Литвы по отношению в РФ, отметил, что эти санкции не являются новыми — они приняты ЕС еще в марте.

«Санкции, принятые Еврокомиссией, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам», — пояснил губернатор.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Дипломат подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена.

Первый запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Он касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что блокады Калининграда якобы нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Алиханов в свою очередь назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

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