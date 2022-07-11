Немецкий музей убрал инсталляцию с мухами из-за протестов зоозащитников

Музей искусств немецкого города Вольсфбурга убрал инсталляцию одного из самых дорогих современных художников Дэмиена Херста из-за протестов PETA — организации по защите прав животных.

Работа «Сто лет» (1990) представляет собой стеклянный куб, разделенный на два отсека. В первом из личинок вылупляются мухи, и если они перелетают во второй отсек с искусственным светом, то погибают. У Херста есть и другая работа с использованием насекомых — «Тысяча лет»: в ней использована отрезанная голова коровы, расположенная под мухобойкой.



«Сто лет» была включена в большую групповую выставку под названием «Сила! Свет!», посвященную использованию искусственного света в искусстве. По утверждениям кураторов, они не знали, что закон о защите прав животных распространяется на насекомых.



По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, этот скандал будет Херсту только на пользу.



«Херст — выдающийся провокатор. Достаточно вспомнить его акул и телят в формальдегиде. Такие вещи действительно шокируют, вызывают протесты, но шумиха только увеличивает известность художника. Так что лично ему эта история никак не повредит. А вот сама тенденция настораживает. Новая этика оказывает всё больше давления на западные художественные институции. Это касается не только прав животных, но и тем, связанных с колониальным прошлым, и расизма, и сексуальных отношений... Как следствие, искусство будет становиться беззубым и приглаженным. И ударит это в первую очередь не по звездам типа Херста, а по менее известным авторам, ради вещей которых кураторы не станут рисковать карьерой», — отметил Уваров.

В конце января стало известно, что Дэмиен Херст сделал новые обложки для 12 альбомов Эминема. Переиздания приурочены к 30-летию лейбла Interscope, на котором выходили оригинальные диски. Обложки выполнены в фирменном стиле Херста, но сохраняют связь с первоначальным артворком.