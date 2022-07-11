Минобороны заявило об уничтожении боеприпасов для HIMARS на Украине

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области высокоточными ракетами хранилища украинских боевиков, где хранилось американское вооружение, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил 11 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине РСЗО «HIMARS», гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — рассказал генерал-лейтенант.

По информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина РСЗО и др.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска высокоточным оружием наземного базирования нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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