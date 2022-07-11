Синоптик спрогнозировала сроки улучшения погоды в Сочи

В ближайшие дни в Сочи ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром, однако к концу недели погода улучшится. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В Сочи будет проходить активные атмосферные фронты, поэтому возможны ливни, грозы, шквалистые ветры. А при грозах нельзя находиться в воде, так как увеличивается вероятность поражения молнией. Плюс на пляже шквалистое усиление ветра могут унести зонты, легкие металлоконструкции, что может привести к травмам. Это атмосферные фронты от южного циклона. К концу рабочей недели погоду будет определять гребень антициклона и дожди закончатся, а погода улучшится», — рассказала она «Известиям».

Ранее в этот день администрация Сочи сообщила о введении запрета на купание на всех пляжах города. Также в Сочи действует штормовое предупреждение, в понедельник возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На море — шторм до 4 баллов. В администрации подчеркнули, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

10 июля по городу ударил шторм. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. Кроме того, в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы.