Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
Мир
Власти Херсонской области завили о готовности передать ВМФ РФ подлодку
Мир
В результате обстрела ВСУ села Степано-Крынка погибли три человека и 39 пострадали
Экономика
Продукция Siemens и BMW добавлена в перечень параллельного импорта
Политика
В СФ назвали покушение на Сигуту террористическими методами ведения войны
Политика
В Госдуме предложили запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ
Мир
Алиханов предложил запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ
Мир
Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70% личного состава
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Мир
В ЛНР захватили в плен группу националистов из отряда «Волат»
Интернет
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos
Сюжет:

Синоптик спрогнозировала сроки улучшения погоды в Сочи

Синоптик Позднякова сообщила, что к концу недели погода в Сочи улучшится
0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие дни в Сочи ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром, однако к концу недели погода улучшится. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

«В Сочи будет проходить активные атмосферные фронты, поэтому возможны ливни, грозы, шквалистые ветры. А при грозах нельзя находиться в воде, так как увеличивается вероятность поражения молнией. Плюс на пляже шквалистое усиление ветра могут унести зонты, легкие металлоконструкции, что может привести к травмам. Это атмосферные фронты от южного циклона. К концу рабочей недели погоду будет определять гребень антициклона и дожди закончатся, а погода улучшится», — рассказала она «Известиям».

Ранее в этот день администрация Сочи сообщила о введении запрета на купание на всех пляжах города. Также в Сочи действует штормовое предупреждение, в понедельник возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На море — шторм до 4 баллов. В администрации подчеркнули, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

10 июля по городу ударил шторм. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. Кроме того, в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022