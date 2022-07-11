В «Лужниках» прошел гастрономический фестиваль «Вкус Москвы»

С 23 по 26 июня в «Лужниках» прошел фестиваль «Вкус Москвы 2022» на площадке Chefs’ Theatre. Руководителем кулинарного мероприятия выступило объединение шеф-поваров России Chefs Team Russia в сопровождении ведущей и автора книги «Шалом, еда! Израильская и еврейская кухни — две большие разницы» Елизаветы Фрайман.

Кулинарные мастер-классы шеф-поваров проходили в режиме нон-стоп. В частности, шеф-повар ресторана «Мясо&Рыба» Андрей Забелин раскрыл секреты импортозамещения на кухне, шеф бистро Bruxelles Александр Жеребцов рассказал об особенностях меню в бельгийском пабе, кондитер Екатерина Лихман демонстрировала тренды свадебных тортов и десертов, шеф и владелец петербургского винного бара Zazazu Дмитрий Решетников учил готовить блюда французской кухни, а шеф рекомендованного Michelin ресторана Butler Джузеппе Дави раскрывал возможности использования томатов на кухне.

На площадке Chef&Гриль участникам предлагалось пройти практику приготовления продуктов на грилях. В «Аллее ресторанов» посетители могли продегустировать блюда из морепродуктов от «Наутилуса», Lure Oysterbar и VKUSMAN Family, паэлью ресторана PaPaella, драники от проекта «Смородина», римскую пиццу ресторана Rustik Pizza и многое другое.

Помимо этого, писательница Ника Ганич представила серию гастрономических гидов по регионам России «География на вкус», где рассказала о лучших ресторанах, кафе, объектах гастро- и агротуризма и самых вкусных локальных производствах продуктов.

Для публики проводились спортивные тренировки и уроки по латинским танцам.

На фестивале также были представлены программа познавательного лектория, подготовленная специалистами Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова, маркет косметики и здоровья, российские модные бренды, выставка орхидей и товаров для молодых мам Baby Life Expo.

Гастрономический фестиваль «Вкус Москвы» проводится в столице с 2013 года. Мероприятие является одним из самых ожидаемых летних событий культурной жизни Москвы.