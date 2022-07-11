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Алиханов предложил запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ

Глава Калининградской области Алиханов выступил за запрет движения товаров между Прибалтикой и РФ
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между балтийскими государствам и Россией, за исключением транзита через Литву, Латвию и Эстонию. Об этом он написал 11 июля в Telegram-канале.

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«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — сообщил политик.

По его мнению, мера загрузит морских перевозчиков и даст работу портал Калининграда, которые пострадали от санкций Евросоюза. Алиханов добавил, что нужна установка уровня морского тарифа на перевозки грузов на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.

Также он добавил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России. Началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций, пояснил Алиханов.

О том, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, ранее в этот день сообщило агентство Reuters со ссылкой на литовскую таможню.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс распространил его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, предупредила дипломат.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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