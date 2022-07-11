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Жителям Казани рекомендовали не купаться на городских пляжах

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Роспотребнадзор рекомендовал жителям Казани воздержаться от купания на городских пляжах. Состав воды не соответствует нормативам.

По словам начальника управления гражданской защиты Фердинанда Тимурханова, нарушения по микробиологическим показателям обнаружены на пляже озера Комсомольское. Кроме того, вода в районе городских пляжей не соответствует санитарно-химическим нормативам. Об этом пишет InKazan.ru.

С начала сезона на муниципальных пляжах Казани не произошло несчастных случаев. Сезон открыт на пяти пляжах и в трех местах отдыха. Тимурханов уточнил, что всего в Казани утонули четыре человека.

На прошлой неделе жителям Омска рекомендовали не купаться в Иртыше из-за загрязнения. В воде обнаружено превышение допустимых норм по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям.

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