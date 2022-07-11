Код ученый: утверждены номинации премии «За верность науке»

Оргкомитет Всероссийской премии «За верность науке» утвердил список номинаций — в этом году в него вошли девять основных и пять специальных . В том числе появилась новая награда «За популяризацию отечественных разработок». Еще одно нововведение этого года — увеличение числа членов экспертного совета. Жюри расширили, поскольку в прошлом году заявок на премию было очень много, и сейчас организаторы ожидают не меньше. Какие призы получат лауреаты и почему награды в области науки становятся все более престижными — читайте в материале «Известий».

Наука как потребность

11 июля в Минобрнауки России прошло первое заседание организационного комитета VIII Всероссийской премии «За верность науке» . Ее присуждают за выдающиеся достижения в области научной коммуникации . Партнеры премии — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Российская академия наук.

Код ученый Глава Минобрнауки Валерий Фальков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Открывая заседание оргкомитета, глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что каждый год премия становится все более престижной и популярной.

— В задачи премии входит не только популяризация науки, но и расширение списка ученых, занимающихся просветительской деятельностью, обеспечение их большего присутствия в медийном поле, содействие эффективной коммуникации журналистского и научного сообществ, развитие новых форм коммуникации и формирование позитивного имиджа российской науки . Премия существует с 2015 года, но именно в 2021 году, благодаря поддержке и особому вниманию к науке и технологиям, нам удалось поднять ее на совершенно новый уровень. Сегодня мы стоим на старте Десятилетия науки и технологий. Уверен, премия станет еще более масштабной и позволит нам эффективно решать задачи по популяризации науки, — заявил министр.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что вопрос воспроизводства научных кадров не теряет актуальности для нашей страны , которая входит в число мировых лидеров по масштабам занятости в науке.

— Убежден, что карьера ученого, человека, добывающего знания, должна быть почетной и уважаемой, являться целью для более талантливых и молодых людей, вдохновлять их со школьной скамьи. Именно общество в лице государства, бизнеса и некоммерческого сектора должно своевременно принимать от ученых их эстафетную палочку, превращая теории и открытия в производственные технологии и востребованные продукты. Для этого необходимо последовательно разъяснять роль фундаментального знания, настойчиво заниматься популяризацией научных достижений, — сказал он.

Код ученый Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, за последние десять лет, при сохранении преемственности в направлении ядерных технологий, был также создан новый Курчатовский институт XXI века, ориентированный на развитие природоподобных технологий на базе конвергенции современных технологий с «конструкциями» живой природы» . Речь идет об исследованиях и разработках в области биомедицины, генетики, новых материалов и энергетики. Сегодня НИЦ «Курчатовский институт» — головная научная организация ФНТП развития генетических технологий. Курчатовский геномный центр объединил восемь ведущих научных организаций страны, его научная программа направлена на развитие генетических исследований в области промышленных биотехнологий и сельского хозяйства

— У нашей страны колоссальный опыт в области просветительства, популяризации науки, а важность этой работы растет с каждым годом . Мы переходим к новому технологическому укладу, где доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет уже больше 90% от стоимости изделий Поэтому, даже если люди не хотят заниматься наукой, они должны быть подготовлены к жизни в наукоемкой среде. И следующие десятилетие науки мы должны приложить все силы к тому, чтобы наука стала главным трендом нашей жизни и драйвером развития, — заявил Михаил Ковальчук.

Основная девятка и специальная пятерка

Оргкомитет утвердил список номинаций — всего их 14, как и в прошлом году. Из них девять стали основными, и пять — специальными.

Как сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, три премии вручат научному журналисту, режиссеру и фотографу года . В конкурсе «Наука как искусство» будут участвовать музейные, фестивальные, выставочные, а также находящиеся на стыке этих областей проекты новых форматов . В номинации «Наука — это модно» будут участвовать кандидаты и доктора до 39 лет , активно занимающиеся просветительской деятельностью. Также предусмотрены конкурсы «Генетическое просвещение» и «Экологическое просвещение», «Научная пресс-служба года», «Лучший научно-популярный студенческий проект».

С прошлого года сохранились с пециальные номинации «По защите исторической правды», «За популяризацию атомной отрасли», «За популяризацию космической отрасли», «Специальный приз имени Даниила Гранина» . В этом году список пополнился конкурсом «За популяризацию отечественных разработок» , который будет сопровождать «Ростех».

Подать заявку на номинации можно будет с 14 июля по 3 октября . Голосование традиционно пройдет в два этапа. В первом туре экспертный совет отберет по пять проектов для каждой номинации и объявит их. В финальном туре оргкомитет утвердит победителей.

Код ученый Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В ходе обсуждения Михаил Ковальчук поделился идеей расширить номинацию «Генетическое просвещение», включив туда биотехнологии — «Биогенетическое просвещение» .

Президент РАН Александр Сергеев предложил усилить региональный аспект премии.

— Представители регионов участвуют в конкурсе и побеждают, но речь идет о том, что их потенциал намного сильнее, — считает академик. — Наверное, можно было бы попросить Совет Федерации включить кого-либо в состав нашего оргкомитета. Абсолютно уверен, что они не откажутся, и будут помогать.

Суперприз — ледокол

Участники заседания также обсудили, какие призы получат лауреаты в ряде номинаций. Так, победитель конкурса «За популяризацию космической отрасли» сможет рассчитывать на экскурсию на космодром Восточный . Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Заместитель гендиректора по науке и стратегии «Росатома» Юрий Оленин сообщил, что призом за «Популяризацию атомной отрасли» будет поездка на ледоколе на Северный полюс.

В заключение участники встречи рассмотрели вопрос по утверждению состава экспертного совета , который проведет независимую экспертизу и оценку заявок номинантов.

Код ученый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Количество заявок в этом году наверняка вырастет, поэтому предлагается увеличить и количество экспертов до 57 человек , — сказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина. — Мы предлагаем увеличить число представителей СМИ, научных институтов и ввести руководителей и сотрудников пресс-служб ведущих вузов страны. Будет в экспертном совете также ряд представителей госорганов и победителей премий прошлых годов.