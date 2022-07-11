Жители Псковской области отдали больше 1 млн рублей мошенникам

Жители Псковской области лишились больше 1 млн рублей из-за телефонных мошенников. Полиция возбудила уголовные дела по каждому факту.

По данным МВД, обращения поступили от жителей Пскова, Великих Лук и Пыталово. Во всех случаях злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками банков и предлагали перевести средства на определенные счета якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредитов и списания средств. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Полиция проводит проверку по каждому факту мошенничества. В правоохранительных органах напоминают, что не следует называть незнакомым собеседникам реквизиты своих счетов и данные карт. При поступлении подозрительных звонков следует незамедлительно прерывать разговор. Не стоит перечислять деньги на посторонние счета.

В Саратове мужчина лишился 1,475 млн рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленники убедили потерпевшего перечислить накопления на «безопасный» счет.