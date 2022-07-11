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Эксперт проанализировал ситуацию с «Северным потоком»

Эксперт Правосудов проанализировал ситуацию с профилактикой трубопровода «Северный поток»
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Приостановка подачи газа по трубопроводу «Северный поток» является плановой и проводится регулярно для ремонта сетей и оборудования. Об этом директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал в понедельник, 11 июля.

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«Происходит это летом, когда снижается потребление газа. Это объявляется заранее, составляется график ремонтов, чтобы не были перекрыты все газопроводы. Постепенно профилактика проходит и с осени наращиваются поставки, чтобы зимой выйти на максимальные показатели», — рассказал Правосудов в беседе с телеканалом «Звезда».

Трубопровод «Северный поток» является международным проектом. Турбины для него поставлялись из Европы. В России их не производят, поэтому периодически отправляют в ремонт.

«Европейцы, в первую очередь Германия, бегают сейчас и унижаются перед Канадой, выпрашивают разрешение на исключение турбин из-под санкций, когда рядом есть «Северный поток – 2» полный газа и его можно запустить и пусть он работает. Получайте свой газ. Но нет, они не дают разрешения, но зато выпрашивают турбины у Канады», — добавил он.

Ранее в этот день стоимость газа в Европе в ходе торгов 11 июля упали почти на 12%, сообщается на сайте kp.ru. Цена за топливо снизилась до $1620 за 1 тыс. куб. м, передает RT.

Стоимость газа сократилась на фоне решения Оттавы вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России.

10 июля агентство Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявило, что сначала Оттава передаст трубопровод Берлину. Ожидается, что Германия впоследствии передаст ее «Газпрому», что позволит Канаде избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Также «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев раскритиковал решение Оттавы по поводу возможного исключения из санкционного списка против России турбины для российского газопровода, назвав его «необоснованным и опасным». Там выразили мнение, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

До этого, 16 июня, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».

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