Усиление осадков прогнозируют синоптики в Приморье

Специалисты Примгидромета прогнозируют усиление осадков на территории Приморского края. При этом в течение недели ожидается высокая температура воздуха.

До конца суток 11 июля в отдельных районах вероятны грозы. В ночь на 12 июля атмосферные фронты отойдут к Японскому морю, кратковременные осадки вероятны во второй половине дня. Температура воздуха будет достигать +31 градуса, на побережье Приморья ожидается до +25 градусов. Об этом пишет Vostokmedia.

13 июля синоптики прогнозируют повышение атмосферного давления, при этом осадки практически не ожидаются. Воздух прогреется еще на 1-3 градуса. К 15 июля специалисты ожидают усиление осадков, особенно на юге региона.

Ранее сообщалось, что из-за ливней в Славянском районе Краснодарского края подтопило несколько частных домов и 16 придомовых территорий. Синоптики прогнозируют образование смерчей и усиление ветра, купание на пляжах Сочи запрещено.