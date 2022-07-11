«Мегафон» развернул Центр обеспечения информационной безопасности

Компания «Мегафон» открывает коммерческий Центр обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC). Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Как сообщили в «Мегафоне», структура SOC, комплексного решения для проактивной защиты компаний от всех типов современных киберрисков, базируется на программных решениях лидеров рынка и собственных разработках компании и является логическим продолжением развития экосистемы «Мегафона». Центр сертифицирован в полном соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России, для его функционирование используется отечественное ПО, что позволяет решать задачи по обеспечению информационной безопасности не только бизнеса, но и заказчиков из госсектора.

Центр позволит своевременно реагировать на инциденты, которые потенциально могут нанести финансовый и репутационный вред. Программные средства мониторинга можно развернуть или на инфраструктуре заказчика, или по облачной модели, если клиент не готов тратить дополнительные серверные ресурсы.

В список услуг также входит проактивный поиск угроз, сканирование на уязвимости, расследование инцидентов и др.

«После того, как в первом квартале ряд иностранных вендоров ушли с российского рынка, а число и интенсивность кибератак увеличились в разы, мы видим кратный рост обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности. За поддержкой к специалистам «Мегафона» обращаются компании из разных секторов: так, 72% новых клиентов представляют коммерческие организации, в том числе промышленные предприятия, банки и ритейл, 25% — государственные учреждения, 3% — медиа», — пояснил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «Мегафона» Александр Осипов.