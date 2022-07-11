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На «Российской креативной неделе» состоялась церемония награждения лучших молодежных проектов

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Фото: пресс-служба РКН
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В Москве 10 июля состоялась торжественная церемония награждения победителей федерального конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий». Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проводится Роскультцентром.

В конкурсе приняли участие более 500 творческих команд из 67 регионов РФ. Присланные заявки охватывали 14 различных направлений. Работы оценивали 26 экспертов — лидеров и признанных специалистов креативных индустрий в нашей стране.

«Мы рады видеть сегодня на «Российской креативной неделе» победителей нашего конкурса, потому что именно здесь, на центральном событии креативной экономики в нашей стране, создаются рабочие коллаборации, находятся партнеры и единомышленники. Пусть победа в конкурсе станет для ребят ступенькой на новый уровень к масштабированию и развитию их проектов!» — пожелала от лица организаторов победителям Анна Афанасьева, заместитель директора по проектной деятельности Роскультцентра.

В рамках сессии «Начало всех начал: о старте карьеры проект-менеджеров» победители конкурса презентовали свои проекты перед экспертами и креативным сообществом, получили отзывы и комментарии от лидеров креативных индустрий.

«Я очень рада, что мой проект «Киноэкранизация литературных произведений Якутии» был выбран жюри и стал частью такого масштабного события как «Российская креативная неделя». На конкурсе я познакомилась с передовыми творцами нашей страны, получила колоссальный опыт, возникли новые идеи по коллаборации в разных направлениях, я услышала много советов для увеличения масштаба проекта и получила море позитивных впечатлений», — делится своими впечатлениями победитель конкурса Диана Павлова (Якутия).

«Конкурс очень понравился, он позволил переосмыслить проект, взглянуть на него под другим углом и получить комментарии экспертов. И от всей команды большое спасибо организаторам за возможность оказаться в компании лучших креативщиков!» — говорит автор проекта «Сообщество VR/AR-разработчиков «Dreamers»» Данил Ануфриев (Кировская область).

«Это конкурс для меня — событие достаточно волнительное. Осознание того, что твой проект поддержали такие высококлассные эксперты придает сил двигаться дальше и делать круто! «Российская креативная неделя» — площадка, где смешиваются самые разные креативные идеи, направления, люди, мысли, и это невероятно заряжает на работу», — признается Анастасия Юркова, автор проекта «Платформа для реализации креативных идей Dvigatel’» (Новосибирская область).

«Конкурс — это не только возможность продемонстрировать свой проект, презентовать его другим. Финал проходит в рамках «Российской креативной недели» и это прекрасная возможность почерпнуть новые эмоции, знания и контакты для развития своего проекта», — считает автор проекта «I Арт-Резиденция креативных индустрий в Ульяновске» Кирилл Валов (Ульяновская область).

Членами экспертного совета также выбраны 100 конкурсных работ, которые вошли в каталог «Лучшие проекты «Российской креативной недели 2022». Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Оператором конкурса выступает Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

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