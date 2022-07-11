Мужчина утонул в реке Исеть в Тюменской области

Спасатели нашли тело мужчины, который утонул в реке Исеть в Тюменской области. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на областную службу экстренного реагирования.

Информация о трагедии поступила днем в субботу. Полицейские сообщили спасателям, что 50-летний мужчина утонул в районе деревни Яр. Причины происшествия неизвестны. До позднего вечера субботы спасатели вели поиск тела погибшего. Обнаружить мужчину удалось лишь на следующий день. Тело погибшего передали сотрудникам МВД.

Из-за потепления служба экстренного реагирования прогнозировала увеличение количества происшествий на воде в минувшие выходные. Однако за два дня на водоемах погиб только один человек.

9 июля сообщалось о гибели мужчины во время купания в реке Неве в районе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Потерпевший поскользнулся на камнях, упал и ударился головой.