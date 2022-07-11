Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» хранилища с боеприпасами для HIMARS из США

Российские военные крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО)HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области. Об этом 11 июля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, склад вооружений располагался в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области. Также ракетными ударами уничтожены самоходные пушки 2С7 «Пион».

Как добавил Конашенков, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 27 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подразделения артиллерии противника на огневых позициях в 53 районах. Также ликвидирована живая сила и техника в 156 районах.

«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

За день до этого в Одесской области были нейтрализованы две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании.

9 июля Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

6 июля в Донецкой Народной Республике (ДНР) были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

18 июня Вооруженных силы РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».