В коллекторе на «Киевской» в метро Москвы произошло возгорание
На станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии московского метро произошло возгорание силовых кабелей в коллекторе. Об сообщает источник «Известий» 11 июля.
«Горят силовые кабели. Наблюдается плотное задымление», — рассказал собеседник.
В тоннеле работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пожару присвоен второй ранг сложности.
Инцидент не повлиял на работу столичного метрополитена, который продолжает функционировать в штатном режиме.
9 июля по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрама на некоторых станциях метро Москвы были введены ограничения на вход и выход. Пассажиров попросили соблюдать правила пользования метрополитеном, быть внимательными и выполнять требования сотрудников метро и полиции.
7 июля также стало известно, что в столичном метро затопило станцию метро «Павелецкая» после сильного ливня. А на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена, как сообщили в столичном департаменте транспорта, на какое-то время было прервано движение поездов из-за наклонившихся на пути открытого участка деревьев после грозы.