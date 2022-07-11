В коллекторе на «Киевской» в метро Москвы произошло возгорание

На станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии московского метро произошло возгорание силовых кабелей в коллекторе. Об сообщает источник «Известий» 11 июля.

«Горят силовые кабели. Наблюдается плотное задымление», — рассказал собеседник.

В тоннеле работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пожару присвоен второй ранг сложности.

Инцидент не повлиял на работу столичного метрополитена, который продолжает функционировать в штатном режиме.

9 июля по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрама на некоторых станциях метро Москвы были введены ограничения на вход и выход. Пассажиров попросили соблюдать правила пользования метрополитеном, быть внимательными и выполнять требования сотрудников метро и полиции.

7 июля также стало известно, что в столичном метро затопило станцию метро «Павелецкая» после сильного ливня. А на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена, как сообщили в столичном департаменте транспорта, на какое-то время было прервано движение поездов из-за наклонившихся на пути открытого участка деревьев после грозы.