Сильный паводок ожидается на реке Амур в Амурской области

Синоптики прогнозируют сильный паводок на реке Амур в пределах участка между селами Джалинда и Черняево в Амурской области. В ближайшие сутки. Уровень воды может повыситься на 0,5–1,2 м.

Повышенная водность наблюдается на Верхнем Амуре при смещении паводков с рек Забайкальского края. На участке от Игнашино до Сергеевки уровень воды превышает норму на 0,6–4,7 м. Ниже Благовещенска уровень воды остается в пределах нормы. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В ближайшие сутки дополнительный подъем воды на 0,5–1 м ожидается в районе села Игнашино. В Устьевой части Зеи ожидается подъем на 15–80 см. На Зее от Мазаново до Белогорья подъем составит 5–25 см.

Синоптики также уточнили, что подъем уровня воды на 21–68 см отмечается на реках Архара, Нюкжа, Унаха, Ток, Правый Уркан, Мульмуга.