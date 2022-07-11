В Краснодаре решение о приостановке работы КТК заменено судом на штраф

Краснодарским краевым судом в понедельник, 11 июля, рассмотрена жалоба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на решение суда первой инстанции о приостановке работы организации на 30 суток. Наказание заменено на штраф в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Изменить на штраф в размере 200 тыс. рублей, в остальном оставить без изменения», — заключил судья.

Отмечается, что постановление уже вступило в законную силу.

Во время заседания адвокат отстаивал то, что внесенные в план мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти правки не сказываются на расчетах параметров выполнения работ, эти коррективы не могут ускорить реагирование.

В Ространснадзоре сказали, что компания изменила состав сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий, изменились технические характеристики судов, а это может сказаться на выполнении работ по ликвидации последствий возможных разливов. Накануне в отношении компании было вынесено предписание , согласно которому требовалось устранить нарушения.

В планы Каспийского трубопроводного консорциума входит максильмано оперативное устранение замечаний, которые были обнаружены в результате проверки Ространснадзором.

«КТК при этом в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором. Планирует сделать это в максимально сжатые сроки», — пообещали в пресс-службе организации.

6 июля Приморским районным судом Новороссийска на 30 суток была приостановлена деятельность КТК по причине нарушений плана устранения аварийных разливов нефти. После этого организация подала в суд ходатайство о приостановке решения об остановке производства компании. Как заявляла КТК, мгновенная остановка работы компании может привести к необратимым последствиям.

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