Жителей Псковской области предупреждают о сильных дождях

Сильные осадки ожидаются в течение двух суток в Псковской области. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.

Дожди начнутся днем 11 июля в юго-восточных районах. В ночь на 12 июля осадки продолжатся в западных районах. Синоптики отмечают, что северо-западная часть России остается под влиянием атлантических циклонов.

Жителей Псковской области просят отказаться от дальних поездок на личном транспорте и по возможности оставаться в помещениях во время непогоды. От дождя следует укрываться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления.

Ранее в этот день штормовое предупреждение продлили в Татарстане в связи с высокой пожарной опасностью.