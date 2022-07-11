Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
Общество
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в китайский Чэнду с 22 июля
Мир
Захарова назвала Трасс «кровожадной и деструктивной особой»
Общество
МЧС России предупредило москвичей о грозе 11 июля
Общество
Правительство России выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного ПО
Общество
Мурашко сообщил о «спокойной» ситуации с коронавирусом в России
Мир
В ДНР заявили о принудительной эвакуации Киевом людей с части территорий республики
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России
Авто
«Мосгортранс» запустит новый автобусный рейс Москва — Геленджик
Мир
Хранилища ВСУ с иностранными боеприпасами уничтожены в Днепропетровской области
Мир
Синдзо Абэ наградят высшим орденом Японии посмертно
Сюжет:

Захарова назвала Трасс «кровожадной и деструктивной особой»

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещавшая «обеспечить поражение России в спецоперации» по защите Донбасса в случае своего избрания премьер-министром страны, является «кровожадной и деструктивной особой». Так назвала британского министра 11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Не в пример министр: что последует за уходом Джонсона с поста
Консервативная партия срочно выбирает нового лидера

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала фото Трасс, едущей на танке, сопроводив ее многозначительной подписью.

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — указала представитель МИДа.

Накануне стало известно, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после того, как 7 июля действующий глава кабинета министров Борис Джонсон сообщил об уходе со своего поста.

5 июля обозреватель британского издания The Times Эдвард Лукас выразил мнение, что армии Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае военного столкновения этих двух стран. По словам Лукаса, при российских «скорострельных темпах» у британской армии закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня.

Ранее, 19 июня, новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс в своем обращении к военнослужащим заявил, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине защитить себя от России.

Отношения РФ и Великобритании ухудшились на фоне судебного процесса и вынесения приговора о смертной казни британских наемников в Донбассе. Как сообщила газета Express, если казнь состоится, то конфликт «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь, в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022