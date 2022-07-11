Захарова назвала Трасс «кровожадной и деструктивной особой»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещавшая «обеспечить поражение России в спецоперации» по защите Донбасса в случае своего избрания премьер-министром страны, является «кровожадной и деструктивной особой». Так назвала британского министра 11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала фото Трасс, едущей на танке, сопроводив ее многозначительной подписью.

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — указала представитель МИДа.

Накануне стало известно, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после того, как 7 июля действующий глава кабинета министров Борис Джонсон сообщил об уходе со своего поста.

5 июля обозреватель британского издания The Times Эдвард Лукас выразил мнение, что армии Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае военного столкновения этих двух стран. По словам Лукаса, при российских «скорострельных темпах» у британской армии закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня.

Ранее, 19 июня, новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс в своем обращении к военнослужащим заявил, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине защитить себя от России.

Отношения РФ и Великобритании ухудшились на фоне судебного процесса и вынесения приговора о смертной казни британских наемников в Донбассе. Как сообщила газета Express, если казнь состоится, то конфликт «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь, в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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