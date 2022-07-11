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Совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля

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Совет Думы решил провести внеочередное заседание нижней палаты парламента 15 июля и собраться утром перед заседанием. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы думской фракции ЛДПР, главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

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По его словам, пленарное заседание пройдет в 12:00, а в 10:00 состоится Совет Думы. Профильные комитеты неделю будут готовить свои предложения по включению законопроектов в повестку.

Парламентарий добавил, что депутатам надо успеть «рассмотреть правительственные законопроекты, которые нужно срочно принимать».

Как сообщалось ранее, по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина 11 июля в 10:00 прошло внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.

«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения», — говорится на сайте Госдумы.

В том числе будут рассмотрены законопроекты правительства РФ.

Госдума завершила последнее пленарное заседание 6 июля. Володин отметил, что с января текущего года был принят 361 закон, из которых 35,2% — социально значимые. Следующая сессия нижней палаты парламента начнется 30 августа.

7 июля президент России Владимир Путин назвал достойными итоги весенней сессии Госдумы.

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