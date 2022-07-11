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В ДНР заявили о принудительной эвакуации Киевом людей с части территорий республики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Национальная полиция Украины вместе с волонтерами принудительно пытается эвакуировать людей с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 июля сообщил министр внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«В городах Славянск, Краматорск, Северск, Соледар, Артемовск идет массовая эвакуация мирных граждан. <...> Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот же день сообщалось, что союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил РФ контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР.

Тогда же глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Также вместе с 6-м отдельным казачьим полком им удалось взять под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике.

Накануне союзные силы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

До этого, 6 июля, силы ДНР освободили населенный пункт Спорное. 1 июля первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал об активных наступательных действиях в направлении Славянска.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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