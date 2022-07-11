В ДНР заявили о принудительной эвакуации Киевом людей с части территорий республики

Национальная полиция Украины вместе с волонтерами принудительно пытается эвакуировать людей с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 июля сообщил министр внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В городах Славянск, Краматорск, Северск, Соледар, Артемовск идет массовая эвакуация мирных граждан. <...> Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот же день сообщалось, что союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил РФ контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР.

Тогда же глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Также вместе с 6-м отдельным казачьим полком им удалось взять под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике.

Накануне союзные силы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

До этого, 6 июля, силы ДНР освободили населенный пункт Спорное. 1 июля первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал об активных наступательных действиях в направлении Славянска.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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