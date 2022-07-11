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Менеджера банка в Якутске обвинили в мошенничествах на 2 млн рублей

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В Якутске 29-летний менеджер банка обвиняется в семи эпизодах мошенничества. Мужчина оформлял на граждан фиктивные кредиты и присваивал денежные средства.

Посредникам кибермошенников готовят уголовное наказание

По данным МВД, с осени 2021 года поступило несколько заявлений от клиентов одного банка. Потерпевшие сообщили, что от их имени кто-то оформил потребительские кредиты. В ходе расследования установлено, что обвиняемый во время командировок в районы Якутии получал персональные данные граждан, которые обращались в банк для оформления займов и отказывались из-за высокой кредитной ставки. Используя данные, менеджер выпускал карты и указывал свой номер телефона для подтверждения операций, пишет ИА SakhaNews.

Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. В результате действий злоумышленника пострадали жители Усть-Майского, Верхневилюйского, Томпонского, Чурапчинского районов и Якутска.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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