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Штормовое предупреждение продлили в Татарстане из-за пожарной опасности

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В Татарстане до 15 июля продлили штормовое предупреждение, введенное из-за высокой пожарной опасности в лесах. Согласно прогнозам, в ближайшие дни в республике ожидается жара.

Изначально предупреждение было объявлено 5 июля и должно было действовать до 11 июля. По данным гидрометцентра Татарстана, в регионе действует высокий класс пожарной опасности. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Неблагоприятная ситуация будет складываться еще в течение четырех дней.

Согласно прогнозам, до 14 июля дневные температуры в республике будут превышать +30 градусов. В четверг жара начнет спадать, температура опустится до +27 градусов. В конце недели ожидается +23...+24 градуса.

10 июля сообщалось, что особый противопожарный режим введен в 56 субъектах РФ. Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Хабаровском крае.

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