Инвесторы и эксперты отрасли внесли более 70 предложений по развитию туризма на Дальнем Востоке

В рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума состоялся круглый стол, посвященный развитию туротрасли, организаторами которого выступили Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). ВЭФ-2022 пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Оператором форума выступает фонд «Росконгресс».

За круглым столом собрались представители туристской отрасли, федеральных и региональных органов власти, эксперты, а также дальневосточные резиденты префрежимов, инвестирующие в турпроекты.

Статс-секретарь — заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков призвал участников встречи внести наиболее важные, на их взгляд, предложения, направленные на развитие отрасли туризма в макрорегионе, которые должны войти в перечень поручений президента Российской Федерации.

«Правительством Российской Федерации при непосредственном участии Минвостокразвития России прорабатываются и принимаются меры, направленные на минимизацию последствий ограничительных мер в отношении России и создание благоприятных условий для социально-экономического развития страны. Развитию туризма уделяется особое внимание. На сегодняшний день проработана часть предложений по итогам ВЭФ-2021, получивших статус поручений президента России. В их число вошло понижение для резидентов ТОР и СПВ тарифов страховых взносов с момента привлечения работников, а не с момента подписания соглашений, в том числе для действующих инвесторов в отрасли туризма. Снижена ставка налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли: для гостиниц установлена льгота 0% НДС на пять лет. Принято решение об удвоении туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку до 40%. Мы продолжаем работу по предоставлению из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением инвесторам, которые строят на территориях ДФО гостиницы с номерным фондом менее 120 номеров, кредитов по льготным ставкам», — рассказал Павел Волков.

Однако остается целый ряд вопросов, которые требуют дальнейшей проработки. Из наиболее важных обозначили следующие: круизный туризм и транспортная доступность; льготные кредиты в сфере туризма и компенсация затрат на перевозку стройматериалов из других регионов страны; внесение изменений в Водный и Лесной кодексы.

Лидер центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка Константин Марков коснулся программы льготных кредитов для проектов в сфере туризма (постановление правительства РФ от 9 февраля 2021 года № 141 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»), которая, по мнению всех присутствующих, нуждается в расширении и внесении изменений в условия.

«Только эффективное взаимодействие с государством, связка госпрограмм помогает развивать туризм в масштабах региона. Мы положительно оцениваем деятельность корпорации «Туризм.РФ», которая помогает инвесторам с акционерным капиталом, а также Ростуризма, который сделал возможным и курирует программу субсидирования. Имплементация инструментов государственно частного партнерства, а также расширение охвата этой программы на гостиницы малой звездности, а не только на отели с фондом не менее 120 номеров — это существенный толчок развития туризма в целом и на Дальнем Востоке в частности. Мы сами для себя меняем подходы к оценке рисков, выделяем территории, где инвесторы могут идти за финансированием к нам, в банк, с меньшей долей собственного участия. Однако без эффективной поддержки и без содействия и какого-то обратного шага со стороны государства добиться комплексного эффекта будет сложно», — заявил Константин Марков.

В том, что вопросы развития туризма на Дальнем Востоке требуют комплексного подхода, уверен вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов. Поскольку себестоимость строительства на Дальнем Востоке отличается от других регионов России, нужно пересмотреть сроки действия льгот для резидентов территорий опережающего развития, которые реализуют турпроекты, с момента операционной деятельности, — не пять лет, а 15. Также было отмечено, что обнуление НДС для туробъектов (нулевая ставка начала действовать с 1 июля 2022 года) должно распространяться на всю деятельность гостиничного предприятия, а не на отдельные виды услуг.

«Дальний Восток должен стать местом эксперимента по внедрению практико-ориентированного подхода к образованию в туризме и гостиничном бизнесе. Неинтересно бизнесу ждать студента четыре года, пока он чему-то научится. Даже с дипломом такой специалист — чистый белый лист. Лучше обучать по схеме «год практики — год теории». При таком подходе они уже будут вовлечены в процессы на реальных предприятиях. Чем больше мы будет давать студентам возможность не терять время в вузе, а получать практику и расти в своей квалификации, тем меньше они будут хотеть уезжать на материк», — резюмировал свое выступление Вадим Прасов.

Директор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Василий Сутула подробно остановился на теме развития экологического туризма и особо охраняемых природных территорий, подчеркнув важность создания туринфраструктуры, которая позволит туристам познакомиться с природой и при этом сохранить это достояние. Особое значение имеет принятие закона о национальных тропах, так как его отсутствие сдерживает развитие данного направления туризма. Спикер подчеркнул важность совершенствования законодательства, касающегося нормирования нагрузок на природные комплексы в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и обосновал необходимость подготовки методических указаний по мониторингу предельно допустимых изменений.

Все участники дискуссии высказались за внедрение электронных виз для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок на территорию РФ с возможностью их оформления по интернету без приглашений, брони в отеле и каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Акцент на транспортную безопасность пассажирских перевозок, ускоренное выделение земельных участков любого назначения под реализацию турпроектов и заблаговременную подготовку экипажей морских судов сделал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, советник председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры, член общественного совета при Ростуризме Алексей Волков. Он предложил в каждом приморском регионе создать детские морские центры для подготовки будущих флотских кадров и начать с Дальнего Востока. А при запуске электронных виз необходимо заранее упростить анкету для тех, кто желает с туристическими или деловыми целями приехать в Россию: это позволит увеличить турпоток из-за рубежа и привлечь инвесторов.

По информации КРДВ, проекты в сфере туризма реализуют 294 резидента территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ (АЗРФ).

«Сегодня на территориях семи субъектов Дальнего Востока (Камчатский и Приморский края, Сахалинская область, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Хабаровский край) и шести субъектов Арктической зоны (Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Карелия) создаются новые гостиничные комплексы, базы отдыха и глэмпинги, выстраиваются туристские маршруты и расширяются горнолыжные курорты. Каждый десятый предприниматель, ведущий инвестиционную деятельность в рамках дальневосточных и арктических преференциальных режимов, создает новые точки притяжения для российских и заграничных путешественников. В их реализацию уже вложено свыше 15 млрд рублей, в сфере гостеприимства на Дальнем Востоке и в российской Арктике трудятся 1600 человек. А общая стоимость турпроектов превышает 122 млрд рублей и рассчитана на создание свыше 10 тыс. рабочих мест», — прокомментировала заместитель директора департамента мониторинга правоприменения КРДВ Мария Бадмацыренова.

В заседании круглого стола приняли участие более 50 представителей туристской отрасли, региональных органов власти, эксперты, а также дальневосточные резиденты, инвестирующие в туристские проекты, которые прислали свыше 70 предложений для дальнейшей проработки и включения в отраслевую сессию ВЭФ-2022.