Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России

В настоящий момент случаев холеры в России не зафиксировано. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день случаев холеры в России нет», — сказали в Роспотребнадзоре «РИА Новости».

Отмечается, что Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза заболевания на территорию России, а также купирования возможности ее распространения.

Ранее в этот день китайские эпидемиологи подтвердили один случай заболевания холерой в Ухане. Это выяснилось благодаря серологическому анализу. Диарея и повышенная температура оказались главными признаками холеры у инфицированного. Сейчас с ним работают медики.

22 июня стало известно о первом случае заражения холерой с 1979 года в Испании. В автономном сообществе Мадрида заразилась несовершеннолетняя девушка. Она была госпитализирована после того, как выпила неочищенную воду на территории фермы в провинции Толедо, которую впоследствии опечатали.

19 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент необходимости в массовой вакцинации от холеры в России нет. По ее словам, степень риска низкая. Действия ведомства дополнительно снижают эти риски. Также она напомнила, что в России есть отечественная вакцина от холеры, которая выпускается в форме таблетки.

Холера — инфекционное заболевание, вызывающее диарею, судороги и слабость, во многих случаях протекающее в легкой форме и даже бессимптомно, хотя и считающееся очень опасным, поскольку у некоторых больных оно может вызвать смерть в течение нескольких часов из-за большой потери жидкости.