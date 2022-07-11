Цена газа в Европе упала на открытии торгов почти на 12%

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 11 июля упали почти на 12%. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

«Цена августовского фьючерса на TTF в Нидерландах сократилась до $1620 за 1 тыс. куб. м, или €154,5 за МВт/ч», — передает «Газета.Ru».

Стоимость газа сократилась на фоне решения Оттавы вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России.

10 июля агентство Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявило, что сначала Оттава передаст трубопровод Берлину. Ожидается, что Германия впоследствии передаст ее «Газпрому», что позволит Канаде избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Также «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев раскритиковал решение Оттавы по поводу возможного исключения из санкционного списка против России турбины для российского газопровода, назвав его «необоснованным и опасным». Там выразили мнение, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

До этого, 16 июня, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».