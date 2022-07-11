События недели: убийство в Японии, отставка в Британии, потоп в Австралии
События недели: убийство в Японии, отставка в Британии, потоп в Австралии
2022-07-11 11:55:16
2022-07-11 11:55:16
2022-07-11 11:55:16
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: REUTERS/Asahi Shimbun
Убийство 8 июля бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ вновь привлекло внимание всего мира к проблеме покушений на политических деятелей. Чем еще запомнится прошедшая неделя — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Tom Nicholson
В лондонском Тауэре открылась инсталляция Superbloom, посвященная платиновому юбилею (70-летию правления) королевы Елизаветы II
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 7 июля о своей отставке после череды связанных с его именем скандалов
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Фото: REUTERS/Max Herman
В пригороде Чикаго в День независимости США, отмечаемый 4 июля, произошел очередной инцидент со стрельбой
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
3 июля в торговом центре в столице Дании Копенгагене психически нездоровый мужчина открыл стрельбу. Погибли три человека, включая 47-летнего гражданина России
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В буддийском храме Дзодзёдзи в Токио 7 июля зажгли традиционные бумажные фонарики, расставленные в форме Млечного пути, в честь церемонии Танабата
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В Володарском районе Донецкой Народной Республики был дан торжественный старт уборочной кампании
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Фото: REUTERS/Loren Elliott
В Сиднее и некоторых других регионах Австралии продолжились вызванные ливневыми дождями наводнения
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Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Связанные с повышенным количеством осадков природные явления наблюдались также в Крыму
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Робот Робби на стенде Москвы на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
8 июля в России впервые торжественно отмечался новый праздник — День семьи, любви и верности у Дворца бракосочетания № 1 в Москве
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Фото: REUTERS/Juan Medina
В испанской Памплоне 6 июля прошел традиционный праздник Сан-Фермин. Участники процессии пронесли по улицам чучело быка, начиненное фейерверками
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На водной станции ТОФ (водно-спортивный центр ЦСКА) во Владивостоке прошел День рыбака
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В Москве всю неделю шли проливные дожди с грозами и сильным ветром
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
В результате массовых народных протестов на Шри-Ланке президент страны Готабайя Раджапакса бежал. Протестующие заняли президентский дворец
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