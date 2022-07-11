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Reuters: Литва расширила список грузов, запрещенных к транзиту в Калининградскую область

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Литва расширила ограничения на транзит через свою территорию товаров в Калининградскую область в рамках антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом 11 июля сообщает Reuters со ссылкой на таможню балтийского государства.

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С утра понедельника запрещен транзит на бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В пятницу Россия предупредила Литву и ЕС, что может принять против них «жесткие меры», если транзит некоторых товаров не возобновится «в ближайшие дни».

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что балтийская республика не допустит создания на своей территории зеленого коридора в Калининград для транзита товаров, которые попали под антироссийские санкции ЕС, напоминает «Газета.Ru».

7 июля руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что только полное возобновление транзита грузов устроит Калининград, все остальное будет частичной или полной блокадой. В Калининграде готовы к любому развитию событий, но надеются, что здравомыслие политиков Евросоюза возьмет верх, отметил он.

Калининград граничит со странами НАТО и ЕС, Литвой и Польшей, и для доставки большинства товаров используются литовские железные и автомобильные дороги.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

В тот же день опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня.

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