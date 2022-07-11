В СФ отреагировали на расширение Литвой ограничений на транзит в Калининград

Литва, получив поддержку как член Евросоюза и НАТО, действует по отношению к России как провокатор. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя решение Вильнюса расширить ограничения на транзит в Калининградскую область.

«Они вошли во вкус в определенной степени, потому что, несмотря на все заверения со стороны, в частности, Евросоюза и Еврокомиссии, что они в ближайшее время решат проблему транзита грузов, она не решается. Вот они и почувствовали определенную самоуверенность и продолжают вводить санкции. Эта страна, которая в нормальной ситуации не способна тягаться с Россией, а, получив поддержку как член НАТО и ЕС, действует как элементарный провокатор в отношении РФ», — указал парламентарий.

По словам Цекова, необходимо найти такие меры воздействия на Литву, на фоне которых у Вильнюса появилось бы желание отменить свои решения по транзиту товаров в Калининградскую область в короткие сроки.

«На данном этапе правильнее осуществить полную блокаду грузов, которые перевозятся через территорию Литвы и в одном, и в другом направлении. Литва — транзитное государство, через нее провозят грузы многие страны, не только РФ. Если ввести такие ограничения, то, мне кажется, они пойдут на отмену своих решений», — заключил сенатор.

Ранее в этот день стало известно, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза. По данным агентства Reuters, новые санкции введены в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным и предложил ввести ответные меры как реакцию на такую блокаду. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 июля назвал эту идею возможной, отметив, что это предложение региональных властей.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Захарова подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. Их подготовка уже завершена.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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