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«Столото» вступил в крупнейшую продовольственную ассоциацию

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Столото» вошел в состав Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Вступление в крупнейшее межотраслевое объединение было одобрено всеми членами правления, сообщает пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей.

«Столото», как отметил директор по продажам компании Роман Роменский, является партнером практически всех федеральных продовольственных ритейлеров. «А общий список наших партнеров в федеральной рознице насчитывает 200 крупнейших розничных сетей», — добавил он. По его словам, для ритейла продажа лотерейных билетов — это «увеличение среднего чека, привлечение трафика, рост лояльности покупателей, а также возможность для проведения различных совместных акций, направленных в том числе и на мотивацию персонала». «Для нас же сотрудничество с ритейлом — это возможность привлечь новую аудиторию, а также увеличить количество точек выплаты выигрышей для победителей, в том числе в географически удаленных регионах страны», — сказал Роменский, подчеркнув, что членство в «Руспродсоюзе» позволит «Столото» эффективнее развивать взаимодействие с торговыми сетями.

По мнению зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, вступление «Столото» в ассоциацию, которая объединяет более 450 производителей и поставщиков всех продовольственных категорий, позволит участникам «воспользоваться дополнительными возможностями для укрепления сотрудничества друг с другом».

Лотерейные билеты «Столото» можно приобрести более чем в 110 тыс. точек продаж в 85 субъектах РФ. В 2021 году общее количество выигрышных билетов превысило 178 млн (в среднем выигрышным был каждый четвертый). Согласно статистике продуктового ритейла, которую приводит пресс-служба «Столото», более 3 млн лотерейных билетов, проданных в одной из крупнейших федеральных сетей розничных магазинов, позволили своим обладателям получить разные суммы выигрыша.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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