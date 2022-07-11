Electrolux Professional заявила о прекращении деятельности в России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional решил прекратить деятельность на территории России и передает бизнес местному руководству. Это следует из сообщения компании, опубликованного 11 июля.

Как отметили в компании, проведенная оценка ситуации показала невозможность продолжения бизнеса в России.

«Поэтому Electrolux Professional передает свой российский бизнес местному менеджменту», — отмечается в заявлении.

Решение о передаче бизнеса принесет компании затраты в размере 35 млн шведских крон ($3,3 млн). Значительного влияния на прибыльность Electrolux ситуация не окажет.

«Electrolux Professional соблюдает все санкции и правила экспорта в Россию», — отметил президент и генеральный директор Альберто Заната.

По его словам, наилучшим выходом из положения станет передача бизнеса.

В России в компании работает 25 сотрудников, продажи в РФ в прошлом году составили 1% от полного объема компании.

Компания Electrolux с главным офисом в Стокгольме является одним из ведущих производителей бытовой техники в мире. В ней работают около 4 тыс. человек.

15 июня международная компания IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

5 июля компания начала распродажу товаров, оставшихся на складе в России.

8 июля стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA в связи с якобы имеющими место нарушениями прав потребителей в результате ухода из России. Как указано в иске, IKEA уходит с рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь они лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров (качественных и бракованных).

9 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве выразил мнение, что ушедшие из России иностранные компании рано или поздно пожалеют о своем решении, потому что в РФ есть большие возможности для развития бизнеса.

Глава государства напомнил, что российская экономика останется открытой для международного сотрудничества.